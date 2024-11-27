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محليات

فيديو - بري للنازحين: عودوا إلى أرضكم حتى لو كانت الإقامة عليها فوق الركام

2024-11-27 | 04:44
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فيديو - بري للنازحين: عودوا إلى أرضكم حتى لو كانت الإقامة عليها فوق الركام
فيديو - بري للنازحين: عودوا إلى أرضكم حتى لو كانت الإقامة عليها فوق الركام

رئيس مجلس النواب نبيه بري:
- لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي.
- الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية.
- نحن في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني.
- نشكر كل من ساهم في وقف إطلاق النار.
- نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه.
- أناشد كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة.
- الدماء الغالية التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة.
- عودوا إلى مناطقكم وأرضكم "وديعة الشهداء" التي انغرست قاماتها فيها فأينعت نصراً ليعود المجد إليها.

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محليات

نبيه بري

العدوان على لبنان

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