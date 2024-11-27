التيار على خطوط النار

في السرايا الحكومية، عرض قائد الجيش على الحكومة الاحرف الاولى من خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، على أن يستكمل لاحقاً عرض الخطة التدريجية للانتشار على مراحل وقد أصر وزراء الثنائي الشيعي، وتحديداً الوزيران مصطفى بيرم وعلي حمية، على كشف مضمون هذه الخطة وحضور قائد الجيش لجلسة مجلس الوزراء كان الدافع الاساسي لمشاركة وزير الدفاع موريس سليم المقاطع لجلسات الحكومة، فحضر استثنائيا إلى السرايا ولكن للتغطية على حضور عون، وكذلك فعل وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، الذي علل مشاركته بطلب الاطلاع على نص الاتفاق، فقال له الرئيس نجيب ميقاتي: إطلع عليه واذا لم توافق سنسجل في المحضر انك غير موافق على خطة وقف اطلاق النار فرد حجار عليه بالقول: "لا.. وافقت ولم أتحفظ".