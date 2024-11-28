مكتب ميقاتي: أخبار مختلقة او مجتزأة عن مداولات جلسة أمس حول الجيش

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بياناً اشار فيه الى انه "عمد بعض وسائل الاعلام الى نشر اخبار مختلقة او مجتزأة عن مداولات جلسة مجلس الوزراء بالامس، إما بحثا عن "سبق صحافي"أو بهدف الاساءة الى الجيش".