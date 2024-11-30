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محليات

جيش العدو يجدد إنذاره بحظر التوجه لعدة قرى جنوباً

2024-11-30 | 01:30
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جيش العدو يجدد إنذاره بحظر التوجه لعدة قرى جنوباً
جيش العدو يجدد إنذاره بحظر التوجه لعدة قرى جنوباً

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنذاراً إلى اللبنانيين عبر منصة إكس، لعدم التوجه إلى بلدات جنوبية عدة.

جاء في التغريدة: " حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

أضاف: "وكذلك, يرجى عدم العودة الى القرى التالية: الضهيرة, الطيبة, الطيري, الناقورة, أبو شاش, ابل السقي, البياضة, الجبين, الخريبة, الخيام, خربة, مطمورة, الماري, العديسة, القليعة, ام توته، صليب, ارنون, بنت جبيل, بيت ليف, بليدا, بني حيان, البستان, عين عرب مرجعيون, دبين, دبعال, دير ميماس, دير سريان, حولا, حلتا, حانين, طير حرفا, يحمر, يارون, يارين, كفر حمام, كفر كلا, كفر شوبا, الزلوطية, محيبيب, ميس الجبل, ميسات, مرجعيون, مروحين, مارون الراس, مركبا, عدشيت القصير, عين ابل, عيناتا, عيتا الشعب, عيترون, علما الشعب, عرب اللويزة, القوزح, رب ثلاثين, رامية, رميش, راشيا الفخار, شبعا, شيحين, شمع, طلوسة".

جيش العدو يجدد إنذاره بحظر التوجه لعدة قرى جنوباً

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الجيش الإسرائيلي

لبنان

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