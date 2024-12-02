إذاعة النور تنعي الشهيد علي حسن عاشور

نعت إذاعة النور الزميل علي حسن عاشور، الذي استشهد جراء العدوان الإسرائيلي.

وجاء في نص البيان:



"بمزيد من الفخر والإعتزاز تنعى إذاعة النور الشهيد السعيد الزميل علي حسن عاشور الذي التحق بقافلة الشهداء الأبرار لينال الوسام الإلهي الرفيع في مواجهة العدو الصهيوني المجرم.

الزميل علي عاشور هو من العاملين في إذاعة النور الذين عُرفوا بتفانيهم في خدمة الرسالة الإعلامية الصادقة وإيصال صوت الحق والحقيقة، وهو الذي تميّز بحضوره ومناقبيته المهنية في مختلف مجالات العمل الإعلامي التي عمل فيها سواء في مجال المراسلة الإذاعية وتقديم وتحرير الأخبار وإعداد وتقديم البرامج، وقد عرفته أيضاً منابر الأدب والشعر.

وإذ تفتقد إذاعة النور بشهادة الزميل علي عاشور أحد العاملين المتميّزين والمتفانين والمخلصين في عمله، تتقدّم من عائلته الكريمة ومن زملائه ومن الأسرة الإعلامية في لبنان بأسمى التبريكات والمواساة بهذه الشهادة المباركة، سائلةً المولى عزّ وجل أن يتغمدّه بواسع رحمته ويمنحه رفيع الدرجات في جنان الخلد إنه سميع مجيب".