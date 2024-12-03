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معلومات الجديد: الوفد العسكري الأميركي تفقد مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة أمس واجتمع مع قائد قوات اليونيفيل
معلومات الجديد: الوفد العسكري الأميركي تفقد مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة أمس واجتمع مع قائد قوات اليونيفيل
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بالفيديو - أسعد درغام: المطالبة بنزع سلاح حزب الله جريمة وخيانة
2024-12-03 | 06:36
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بالفيديو - أسعد درغام: المطالبة بنزع سلاح حزب الله جريمة وخيانة
قال عضو تكتل لبنان القوي خلال برنامج الحدث : جريمة وخيانة ان نطالب بنزع سلاح حزب الله والحزب يدافع عن الجنوب ونحن نريد ان "نقوننه" وفق الاستراتيجية الدفاعية
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