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محليات

ريفي لميقاتي: صحِّح المسار.. أنت بين خيارين

2024-12-07 | 06:01
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ريفي لميقاتي: صحِّح المسار.. أنت بين خيارين
ريفي لميقاتي: صحِّح المسار.. أنت بين خيارين

وجه النائب أشرف ريفي رسالة الى الرئيس نجيب ميقاتي قال فيها: "قرأتُ موقفك الذي ربط سحب السلاح غير الشرعي بالوفاق الوطني، فأسِفت لأن ما قاله الرئيس ميقاتي، بعد موافقته كرئيسٍ للحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار، كان مناقضاً لموقفه على طاولة مجلس الوزراء، وبفارق أيامّ معدودة. الاتفاق الذي وافَقت حكومتك عليه بالإجماع، واضح ولا اجتهادَ فيه، والمطلوب بعد اليوم، عدم تقديم الغطاء الرسمي للسلاح في كل لبنان كما ورد في نص الإتفاق بتوقيعٍ من دولة الرئيس نفسه".

وأضاف: "اللبنانيون يا دولة الرئيس عامةً وأهل طرابلس بشكلٍ خاص، لم ينتظروا منك إلا أن تكون ممثلاً لتطلعاتهم ببناء دولةٍ لا سلاحَ فيها خارج قواها الشرعية. اللبنانيون سئموا إستقواء السلاح، فحذارِ أن تخذلهم. نريد العيش بسلام كلبنانيين متساوين أمام القانون، لا غلبَة ولا فائض قوة ولا رهانات أثبتت فشلها. كلمة واحدة بإسم الكثير من أهالي طرابلس: حذارِ الوقوع في فخ حلم البقاء في سلطةٍ جوَّفها السلاح. عندما يُكتب تاريخنا، لن يتوقف إلا عند شجاعة المواقف المشرِّفة، وسيَلفُظ توافق التمسك ببعض المكاسب الضَّحلة".

وقال: "دولة الرئيس، صحِّح المسار. أنتم بين خيارين، إما أن تكون رئيس حكومة لبنان وهذا ما نريده وتريده طرابلس منك أو تكون رئيس حكومة حزب الله. نحن وطرابلس من سُنّة لبنان والعرب لسنا من سُنُة حزب الله وإيران".

وختم: "دولة الرئيس، إعتبِر مما يحصل من تحولاتٍ كبرى في لبنان والجوار. انتهى الدور الإيراني "الإجرامي والقذر" في لبنان والعالم العربي، وها هي أدواته تفر هاربةً ولا نريد لك أن ترحل معهم".
ريفي لميقاتي: صحِّح المسار.. أنت بين خيارين

محليات

أشرف ريفي

ميقاتي

لبنان

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