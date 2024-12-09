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محليات

اتصال بين أبي المنى وشيخ العقل الهجري في سوريا.. وهذا ما تم التشديد عليه

2024-12-09 | 04:02
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اتصال بين أبي المنى وشيخ العقل الهجري في سوريا.. وهذا ما تم التشديد عليه
اتصال بين أبي المنى وشيخ العقل الهجري في سوريا.. وهذا ما تم التشديد عليه

جرى اتصال بين شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى وشيخ العقل لطائفة الموحدين المسلمين في سوريا حكمت الهجري، في اطار التنسيق ومتابعة مجريات المستجدات على الساحة السورية وبخاصة بالنسبة لجبل العرب، والمآلات المأمولة بخصوص الانتقال المدروس للسلطة وادارة البلاد للمرحلة المقبلة.

واعرب ابي المنى للشيخ الهجري، بحسب بيان،  عن "تقديره الكبير لدوره الفاعل في قيادة حراك السويداء السلمي، والنضال الذي انطلق قبل اكثر من عام ضد النظام وسياساته العقابية لابناء جبل العرب، بحكمة وارادة وصلابة موقف وصوابية رؤية، مجددا في الوقت نفسه مباركته وتهنئته بانتصار ثورة الشعب السوري على جلاديه". 

 من جهته أكد الهجري، ان "الحق منتصر في النهاية، وان الخلاص من قهر النظام البائد كان يستحق مثل هذا النضال، مؤكدا  وحدة سوريا وشعبها، ورفض مظاهر الفوضى، وتمنياته بالانتقال المدروس للسلطة، وبدور النخب المثقفة والمتمكنة لادارة البلاد في المرحلة المقبلة". 

 كذلك اتصل ابي المنى بالشيخ محمد عز الدين في كفتين - جبل السماق مطمئنا، وداعيا الى "الثبات في الارض والتمسك بالوحدة الوطنية". 

وفي الاطار نفسه، تلقى اتصالا من الشيخ طاهر ابو صالح من مجدل شمس للاطمئنان، وتأكيد  "أولوية سلامة الطائفة ودورها الوطني والقومي، وواجب حمايتها بالقدر الكافي من الحكمة والوعي في مواجهة المتغيرات".

اتصال بين أبي المنى وشيخ العقل الهجري في سوريا.. وهذا ما تم التشديد عليه

محليات

سوريا

أبي المنى

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