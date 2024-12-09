‏وزير العدل يتابع ملف المحررين في السجون السورية

بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة مدعي عام بيروت القاضي زياد أبو حيدر والأعضاء القاضي جورج رزق والعميد علي طه لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا وتقرر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة إذا كانت لديهم أية معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون خلال اليومين الفائتين.