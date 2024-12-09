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محليات

‏وزير العدل يتابع ملف المحررين في السجون السورية

2024-12-09 | 08:18
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‏وزير العدل يتابع ملف المحررين في السجون السورية
‏وزير العدل يتابع ملف المحررين في السجون السورية

بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة مدعي عام بيروت القاضي زياد أبو حيدر والأعضاء القاضي جورج رزق والعميد علي طه لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا وتقرر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة إذا كانت لديهم أية معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون خلال اليومين الفائتين.

وقد تم خلال اجتماع لجنة المعتقلين تكليف العميد علي طه لتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين لمتابعتها ومعالجتها وفقا للأصول ، على أن تبقى مسألة المعتقلين قيد المتابعة مع رئيس الحكومة ووزير العدل الذي سيتابع اجتماعاته في الايام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية.
‏وزير العدل يتابع ملف المحررين في السجون السورية

محليات

هنري الخوري

نجيب ميقاتي

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