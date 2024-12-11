بيان صادرعن الأمن العام .. ماذا في تفاصيله؟

أضاف البيان: "لا يسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي او المحلي.وفي السياق نفسه أكد بأن معبر المصنع يشهد تدفقا لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والامن العام باتخاذ الاجراءات لمنع وصولهم الى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول الى لبنان، الامر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولية لأيام عدة. وان الاكتظاظ الشعبي ليس فلتانا وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الاجراءات المتخذة قبل الوصول الى مركز الامن العام".