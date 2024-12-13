الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على صواريخ كورنيت لحزب الله

وزعم في بيان أنه "خلال العمليات لإزالة التهديدات، عثرت القوات على العديد من الوسائل القتالية، من بينها منصات إطلاق قذائف وصواريخ كورنيت تم تمويهها في مناطق وعرة وجبلية، بالإضافة إلى بنادق من نوع كلاشينكوف، مخازن ذخيرة ومعدات عسكرية أخرى.. كما تم العثور على منصة إطلاق صواريخ مضادة للدروع تم استخدامها من قبل مخربي حزب الله لإطلاق النار نحو بلدات إصبع الجليل خلال العام الماضي، وتمت مصادرتها".

كما أضاف أنه "في عملية أخرى، عثرت القوات على مستودع للأسلحة يحتوي على قذائف RPG وقذائف هاون. وتمت مصادرة جميع المضبوطات".