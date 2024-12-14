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محليات

الجامعة اللبنانية توضح حقيقة وجود أسلحة في أحد مستودعاتها

2024-12-14 | 04:12
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الجامعة اللبنانية توضح حقيقة وجود أسلحة في أحد مستودعاتها
الجامعة اللبنانية توضح حقيقة وجود أسلحة في أحد مستودعاتها

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية، عطفا على ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود "أسلحة في أحد مباني الجامعة اللبنانية"، أنه "ضمن إطار عملية الكشف على كافة مباني الجامعة ومراكزها لتحديد الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، لوحظ حدوث تغيير بالأقفال في أحد المستودعات المستأجرة و المخصصة لتخزين المواد والمعدات المستهلكة الآيلة للتلف، والجدير ذكره أن المستودع موجود في منطقة الجناح وليس في حرم كلية الآداب في الجامعة اللبنانية خلافا لما يتم تداوله".

وأوضحت الجامعة، أنه "على الفور قامت الجامعة بمراجعة قضاء العجلة وتم الكشف على محتويات المستودع بحضور محامي الجامعة ومالك المستودع وأمين المستودع، وتبين أن المحتويات عبارة عن بعض الألبسة العسكرية وحقائب سفر وصناديق مقفلة، وبناء عليه إتخذ القاضي قرارا بإقفال المستودع بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأكدت أنها "انطلاقا من سعيها الدائم إلى الحفاظ على سلامة البيئة التعليمية في كل كلياتها ومعاهدها، تهيب بجميع الوسائل الاعلامية توخي الدقة والحذر في نشر اخبار عن وحود أسلحة في أحد مباني الجامعة اللبنانية لا سيّما في ظل الظروف الراهنة والامتناع عن تداول هكذا أخبار وتضخيمها أمام الرأي العام دون انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية حول الموضوع".

وكانت صحيفة نداء الوطن، قد نشرت أنه "بعد الكشف على مستودع مستأجر لصالح "كلية الآداب والعلوم الانسانية - فرع المصيطبة" في أحد المباني السكنية على العقار رقم 4608 - المصيطبة، تبيّن تغيير الأقفال، وعند فتحها ظهر أن "الحزب" أقدم خلال فترة الحرب مع اسرائيل على استخدام مستودع الكلية التابعة للجامعة اللبنانية في بيروت، وملئه بالعتاد العسكري والذخيرة، ما دفع بقاضي الأمور المستعجلة في بيروت القاضي كارلا شواح على ختم المستودع بالشمع الأخمر ومراسلة النائب العام التمييزي".
الجامعة اللبنانية توضح حقيقة وجود أسلحة في أحد مستودعاتها

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