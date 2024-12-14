ميقاتي التقى البطريرك ميناسيان في روما: نثمّن الدور الوطني الجامع الذي يقوم به

لبّى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعوة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الى لقاء في المقر البطريركي في روما.



وتم خلال الزيارة البحث في الوضع الراهن في لبنان والمنطقة وتأثير التطورات الاخيرة في المنطقة، ونتائج لقاء رئيس الحكومة مع قداسة البابا فرنسيس أمس.



وفي خلال الزيارة أشاد رئيس الحكومة بالدور الوطني الجامع الذي يقوم به البطريرك ميناسيان وبالتقارب بين مختلف القيادات الروحية.



وقال ميقاتي إن "الطوائف الارمنية اثبتت على الدوام انها في صلب النسيج اللبناني ولها حضور فاعل على الصعد كافة".



واعقب اللقاء مأدبة غداء تكريمية.