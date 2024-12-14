"العثور على أسلحة وذخائر في الجامعة اللبنانية".. حزب الله يعلّق!

وأكدت المصادر أن "القضية بكل تفاصيلها موجودة بين يدي القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية التي عملت وتعمل على متابعتها".
وشددت المصادر على أن "التعاون والتنسيق بين حزب الله والأجهزة المختلفة في الدولة اللبنانية دائم ومستمرّ تحت سقف القانون والأنظمة المرعية الإجراء".
وكانت صحيفة نداء الوطن قد نشرت خبراً في وقت سابق، مفاده "وجود ذخائر وأسلحة لحزب الله في أحد مباني الجامعة اللبنانية".
وأصدرت رئاسة الجامعة اللبنانية صباح اليوم، بياناً توضيحياً، أنه بعد "تداول الخبر في وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، قمنا بمراجعة قضاء العجلة وتم الكشف على محتويات المستودع بحضور محامي الجامعة ومالك المستودع وأمين المستودع، وتبين ان المحتويات عبارة عن بعض الألبسة العسكرية وحقائب سفر وصناديق مقفلة، وبتاء عليه اتخذ القاضي قراراً باقفال المستودع بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".