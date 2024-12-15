المفتي قبلان في رسالة للنواب والزعامات السياسية: المطلوب لبنان بلا لوائح خارجية

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة للقوى النيابية والزعامات السياسية في لبنان، شدد فيها على أن "أكبر ربح على الإطلاق ربح الثقة اللبنانية، وموعد الجلسة الرئاسية قريب جداً والمطلوب ثقة بحجم وطن متضامن وعائلة لبنانية لا تقبل بالتمزيق والإنتقام للخلاص من سرطان الفراغ، ولا بدّ من لحظة مكاشفة بعيداً عن النزعة الإقصائية والعقدة الإنتقامية، ولعبة الأقوى والأضعف لا تصلح للبلد، وكل البلد أقليات، وحين تنقسم القوى السياسية يصبح البلد ملعباً سهلاً بيد الخارج، والحرب الأهلية أكدت أنّ كل شيء ينتهي إلا البلد والناس والمصالح الوطنية".