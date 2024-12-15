كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن "يكون الطقس غداً الإثنين غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل في بقية المناطق . تكون الرياح ناشطة احيانا ويتشكل الضباب المحلي فوق المرتفعات الشمالية".

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الثلاثاء، حيث يتعرض لبنان لبعض التقلبات التي قد تؤدي إلى أمطار محلية متفرقة.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت وبين 10 و 19 في محطة طرابلس وبين 4 و 14 في زحلة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



اليوم الأحد: قليل الغيوم صباحا يتحول مساء إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تبقى الرطوبة منخفضة.



الإثنين:غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل في بقية المناطق، تكون الرياح ناشطة أحياناً ويتشكل الضباب المحلي فوق المرتفعات الشمالية.



الثلاثاء: غائم جزئياً إجمالاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية



الأربعاء: قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة