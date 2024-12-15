بهاء الحريري: ولى زمن المليشيات المسلحة في لبنان

علّق الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "إكس": "ولى زمن المليشيات المسلحة في لبنان، وحديث البعض عن مسميات "المقاومة وسلاحها"، واستمراريتها قد بات منتهي الصلاحية".

وأضاف "ثلاثيتكم التي كانت حصان طروادة لحرق لبنان من الداخل والخارج قد باتت من الماضي "الكئيب"، فلا الدولة ستكون خاضعة لكم، ولا الشعب اللبناني بكل أطيافه مستعد لاستماع أضغاث الأقاويل التي تُهيَؤ لكم".



وتابع: "كما يرى العالم أجمع سوريا جديدة تبنى بيد أبنائها بعيداً عن تدخل المليشيات والفصائل والأجندات الخارجية، فإنه ينتظر ويترقب بزوغ فجر لبنان الجديد الخالي من السلاح ومن سطوة المليشيات".