نداء الوطن: جعجع لن يرضى بأن يكون الرئيس الجديد داعماً للمقاومة
أفادت صحيفة نداء الوطن في معلومات خاصة، فإن "رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يشترط برنامجاً رئاسياً واضحاً للقبول بقائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو لن يرضى بأن يكون الرئيس الجديد داعماً للمقاومة أو متعاطفاً معها، بل يريده أن يبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وأن يحصر السلاح بيد الشرعية، وهنا تبرز العقدة، فما يُرضي بري لا يُرضي جعجع والعكس صحيح أيضاً".
وأضافت الصحيفة، "أما في حال وُجد من يحبك التعبير الصحيح ويدوّر الزوايا قد نصل إلى انتخاب رئيس جديد في الشهر المقبل. على الضفة الأُخرى لا يزال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل رافضاً انتخاب جوزيف عون، ويسوّق في مجالسه الخاصة بألا أمل للقائد وبأن المرحلة المقبلة تتطلب رئيساً توافقياً".