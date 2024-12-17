نداء الوطن: جعجع لن يرضى بأن يكون الرئيس الجديد داعماً للمقاومة

أفادت صحيفة نداء الوطن في معلومات خاصة، فإن "رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يشترط برنامجاً رئاسياً واضحاً للقبول بقائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو لن يرضى بأن يكون الرئيس الجديد داعماً للمقاومة أو متعاطفاً معها، بل يريده أن يبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وأن يحصر السلاح بيد الشرعية، وهنا تبرز العقدة، فما يُرضي بري لا يُرضي جعجع والعكس صحيح أيضاً".