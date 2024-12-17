ميقاتي: بلينكن اتصل بالحوت وهنأه على إرادة وعزم الشركة خلال فترة العدوان

زارت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت اليوم مدينة طرابلس في شمال لبنان. والتقت في مقر المطرانية المارونية في طرابلس كلًّا من رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ومتروبوليت طرابلس للروم الأرثوذكس المطران أفرام كيرياكوس، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور، وأعضاء مجلس النواب أشرف ريفي، وإلياس خوري، وجميل عبود، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين.
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مدير البنك الدولي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه بحضور المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول البحث مشاريع وبرامج إعادة الإعمار ورفع الأنقاض وإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمنشآت الصحية والتربوية والإقتصادية والصناعيه والزراعية والمؤسسات الرسمية.