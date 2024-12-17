بري: لوجوب أن تشمل خطة إعادة الإعمار إستصلاح الأراضي الزراعية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مدير البنك الدولي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه بحضور المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول البحث مشاريع وبرامج إعادة الإعمار ورفع الأنقاض وإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمنشآت الصحية والتربوية والإقتصادية والصناعيه والزراعية والمؤسسات الرسمية.

كاريه نقل رغبة البنك الدولي للإنخراط مع الحكومة اللبنانية في هذه الورشة لضمان حسن سير العمل وتنفيذه وإستدامته.



بري أثنى على "رغبة البنك الدولي وجهوزيته للإستجابة وإنخراطه مع لبنان في إعادة إعمار ومعالجة نتائج العدوان الإسرائيلي رئيس المجلس إستفسر عن تفاصيل الخطة التي يعمل على إعدادها البنك الدولي"، مؤكداً "وجوب أن تشمل هذه الخطة إستصلاح الاراضي وتأمين قروض للمزارعين والصناعيين وأصحاب المهن الصغيرة بما يمكنهم من النهوض مجدداً وبفترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري".



بري عرض أيضاً الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية والإستحقاق الرئاسي خلال إستقباله أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.



كما استقبل رئيس المجلس سيادة مطران بولس مطر.