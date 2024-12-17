نجل نصرالله يظهر بالعمامة.. ما القصة؟

نشر نجل الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله ، محمد مهدي مساء اليوم صورة له في مدينة قم الايرانية.

وقال عبر حسابه على "انستاغرام": "قد منً الله عليً بأن وفقني لأكون في محضر الولي الفقيه والمرجع الأعلى السيد علي الحسيني الخامنئي(دام ظله الوارف) الذي وبيديه المباركتين ألبسني العمًة التي كان والدي (قدس سره) متوجا بها،عسى أن يوفقني الله تعالى لما وعدت به والدي وأنا على جثمانه الطاهر، بأن أكمل مسير العلم والدراسة على نهج أهل البيت ."