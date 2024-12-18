جعجع: على الدولة اللبنانية متابعة ملف المعتقلين في سوريا بجدية كاملة

وتناول البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وبشكل خاص موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون بسوريا.

وعقب اللقاء، قال جعجع : " نظام الأسد الذي استمرّ مدة تقارب الـ54 عاماً، على رغم أنّه تلى عشر سنوات أو اثنتي عشرة سنة من حكم حزب "البعث" في سوريا والذي لم يكن يختلف كثيراً عن نظام الأسد، هذا النظام الذي استمرّ هذه المدّة كلها، سقط في 54 دقيقة فقط. هذا ما يثبت أنّ التاريخ ليس فوضوياً ولا يسير في اتجاهات عشوائية، بل يسير في اتجاه محدّد. ومرّة أخرى، تبيّن هذا الاتجاه بوضوح من خلال سقوط نظام الأسد، وهو أكبر دليل على أنّ للتاريخ مساراً واضحاً".

وأوضح أن أعضاء "جمعيّة المعتقلين اللبنانيين في سوريا"، "لم ينكفئوا مع خروجهم من المعتقل، ولم يتوقّف عملهم عند هذا الحدّ، لا بل أسّسوا جمعية معروفة للجميع وهي "جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية". وعلى الرغم من كل ما تعرّضوا له من أسى وتعذيب وحرمان، أصرّوا على مواصلة جهودهم خدمةً لبقية المعتقلين، إلى أن فُتحت اليوم أبواب سجون الأسد وخرج المعتقلون".

وأمل جعجع ألّا يكون هناك أي معتقلات لم تُكتشف بعد، وما تزال تحتجز معتقلين حتى الساعة، وتمنى أن يكون كل من كان معتقلاً في سوريا حرّاً الآن".

كما أكّد أن الجمعيّة ستواصل عملها ضمن الأطر الرسمية. وقال: "لقد شُكّلت لجنة منذ أيام الوزير السابق جان أوغاسبيان، وكان الوزير السابق إبراهيم نجار قد بدأ هذا العمل، ثم تابع الوزير أوغاسبيان المهمة، حيث وُضعت آنذاك لائحة تضمّ ما بين 600 و700 اسم لمعتقلين لبنانيين في السجون السورية، والجمعية ستتابع عملها بغية محاولة معرفة مصير كل فرد من هؤلاء المعتقلين الذين سُجّلت أسماؤهم حينها على لوائح الدولة اللبنانية".

وطالب جعجع "الدولة اللبنانية، وخصوصاً وزير العدل كونه سلطة الوصاية على هذه اللجنة، أن يتابع هذا الملف بجدية كاملة إلى حين اكتشاف مصير آخر معتقل لبناني في السجون السورية".

وقال: "جمعية المعتقلين ستتابع التنسيق مع اللجنة المكلّفة من قبل الدولة من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة في هذا الملف. وقد بدأ التواصل مع اللجان والأطراف التي تسلّمت السلطة في سوريا، وعلى الرغم من أنّ الأمور لم تتبيّن بعد بكاملها، فإنّها ستنكشف تباعاً".

وشدد جعجع على ان "المطلوب منّا جميعاً أن نساند لجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية لكي نكمل مسيرتنا في هذا الملف حتى النهاية، وكما تحرّر آخر معتقل سوري من السجون السورية، من المفترض أن يكون قد تحرّر آخر معتقل لبناني أيضاً".