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محليات

حمية: قرار للحكومة يتعلق باللبنانيين المنتقلين من سوريا

2024-12-18 | 02:08
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حمية: قرار للحكومة يتعلق باللبنانيين المنتقلين من سوريا
حمية: قرار للحكومة يتعلق باللبنانيين المنتقلين من سوريا

حمية: قرار للحكومة يتعلق باللبنانيين المنتقلين من سوريا.. التفاصيل ⏬

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، أن "مجلس الوزراء قرر  تكليف لجنة الطوارئ الحكومية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والهيئة العليا للإغاثة وبالتعاون مع المنظمات الدولية، متابعة الإستجابة الإنسانية لحاجات اللبنانيين الذين انتقلوا من الأراضي السورية والمناطق الحدودية بنتيجة الأحداث الأخيرة، وعلى أن تبقى الأمور الخاصة بشؤون النازحين السوريين ضمن نطاق ومتابعة وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
حمية: قرار للحكومة يتعلق باللبنانيين المنتقلين من سوريا

محليات

سوريا

اللبنانيين

علي حمية

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"نفق ومقر تحت الارض" بجنوب لبنان.. بيان لجيش العدو!
10:47

"نفق ومقر تحت الارض" بجنوب لبنان.. بيان لجيش العدو!

زعم المتحدث بإسم جيش العدو أفيخاي أدرعي أن قوات الهندسة في اللواء 188 التابع للجيش الإسرائيلي تمكنت من تدمير مقر قيادة لحزب الله يقع تحت الأرض في جنوب لبنان.

وأضاف أدرعي أن: "أثناء نشاط المقاتلين في المنطقة، تم رصد نفق يمتد لعشرات الأمتار ويؤدي إلى هذا المقر، الذي كان يستخدم لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه قرى وبلدات الجليل الغربي على مدار العام الماضي".

وتابع: "داخل مقر القيادة، عثرت القوات على وسائل قتالية وأجهزة استطلاع ومعدات عسكرية استخدمها حزب الله لتنفيذ مخططاته الإرهابية في المنطقة. كما تم اكتشاف مخازن أسلحة وذخيرة، بما في ذلك مئات العبوات الناسفة والبنادق والقنابل اليدوية، وكان أحد هذه المخازن يقع داخل مسجد".

وختم: "قامت وحدة "يهالوم" الهندسية الخاصة بتفتيش الموقع وتدمير المقر والنفق المؤدي إليه، مع ضبط جميع المعدات العسكرية التي كانت موجودة في الموقع. وتواصل قوات اللواء 188 تحت قيادة الفرقة 91 إزالة التهديدات في جنوب لبنان، مع الالتزام بشروط وقف إطلاق النار وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

10:47

"نفق ومقر تحت الارض" بجنوب لبنان.. بيان لجيش العدو!

زعم المتحدث بإسم جيش العدو أفيخاي أدرعي أن قوات الهندسة في اللواء 188 التابع للجيش الإسرائيلي تمكنت من تدمير مقر قيادة لحزب الله يقع تحت الأرض في جنوب لبنان.

وأضاف أدرعي أن: "أثناء نشاط المقاتلين في المنطقة، تم رصد نفق يمتد لعشرات الأمتار ويؤدي إلى هذا المقر، الذي كان يستخدم لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه قرى وبلدات الجليل الغربي على مدار العام الماضي".

وتابع: "داخل مقر القيادة، عثرت القوات على وسائل قتالية وأجهزة استطلاع ومعدات عسكرية استخدمها حزب الله لتنفيذ مخططاته الإرهابية في المنطقة. كما تم اكتشاف مخازن أسلحة وذخيرة، بما في ذلك مئات العبوات الناسفة والبنادق والقنابل اليدوية، وكان أحد هذه المخازن يقع داخل مسجد".

وختم: "قامت وحدة "يهالوم" الهندسية الخاصة بتفتيش الموقع وتدمير المقر والنفق المؤدي إليه، مع ضبط جميع المعدات العسكرية التي كانت موجودة في الموقع. وتواصل قوات اللواء 188 تحت قيادة الفرقة 91 إزالة التهديدات في جنوب لبنان، مع الالتزام بشروط وقف إطلاق النار وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

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