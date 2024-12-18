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محليات

بيان صادر عن قوى المعارضة: المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء لبنان

2024-12-18 | 12:24
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بيان صادر عن قوى المعارضة: المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء لبنان
بيان صادر عن قوى المعارضة: المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء لبنان

عقدت قوى المعارضة إجتماعًا في مقر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، حضره النواب: أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، مارك ضو، الياس حنكش، نديم الجميّل، غسان حاصباني، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، ميشال معوض، وميشال الدويهي.

اجتمعنا كنواب قوى معارضة ضمن لقاءاتنا الدورية في ظل اقتراب جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني وتطورات تاريخية شهدتها المنطقة بخاصة مع تحرر سوريا من نظام الأسد.

1- تنظر قوى المعارضة إلى هذا التطور بعين الإيجابية بعدما زال نظام مارس في لبنان كل أنواع الإجرام بحق لبنان واللبنانيين وقادتهم الوطنيين، فنكّل وقتل ودمّر وخطف واعتقل وكمّ الأفواه.
وتعتبر قوى المعارضة أن العلاقات بين الدولتين يجب أن تقام بناء على قاعدة احترام السيادة والندّية ومصلحة البلدين واستقرارهما وأمنهما.

2-  تقارب المعارضة جلسة التاسع من كانون الثاني بجدية مطلقة وتعتبر أن التعاطي مع الاستحقاق بما يستلزم من إرادة، يجب أن يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقدمة لإنقاذ لبنان شرط الابتعاد عن النهج الذي كان سائداً طوال فترة التعطيل والذهاب إلى اختيار شخصية قادرة على قياس متطلبات المرحلة. 
ومن هنا يؤكد المجتمعون أن أمام الرئيس المقبل مهمة احترام وتطبيق الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية الضامنة للسيادة، واستعادة علاقات لبنان العربية والدولية ما يعيد الثقة به، وتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار ما يحتّم حصر السلاح بيد القوى الشرعية الدستورية على كامل الأراضي اللبنانية وشمال الليطاني كما جنوبه وهو ما سيحرص المجتمعون على مراقبته عن كثب.

3- يعتبر المجتمعون ان المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء لبنان على أسس دستورية متينة تنطلق لحظة انتخاب الرئيس بالالتزام بخارطة طريق واضحة تبدأ بمصالحة اللبنانيين مع بعضهم البعض والانكباب مع رئيس حكومة وحكومة متجانسة تحصر بيانها الوزاري بمصلحة لبنان وشعبه وتنكب على ورشة إصلاحات بنيوية في الإدارة والاقتصاد بعد سنوات الانهيار التي شهدتها الدولة والمؤسسات، وتلتزم المالي والاقتصادي وإيقاف الفساد
بيان صادر عن قوى المعارضة: المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء لبنان

محليات

بكفيا

قوى المعارضة

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على هامش الزيارة الحكومية الرسمية التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتركيا راهناً، عقد لقاء جانبي ضم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى ميقاتي وزير الدفاع التركي كما وزير السياحة اللبناني المهندس وليد نصار الذي يرافق ميقاتي بزيارته الرسمية لتركيا.

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