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محليات

ميقاتي شارك في أعمال القمة لمنظمة الدول الـ 8 النامية للتعاون الإقتصادي

2024-12-19 | 06:56
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ميقاتي شارك في أعمال القمة لمنظمة الدول الـ 8 النامية للتعاون الإقتصادي
ميقاتي شارك في أعمال القمة لمنظمة الدول الـ 8 النامية للتعاون الإقتصادي

شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي" التي تعقد في القاهرة، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وألقى ميقاتي في الجلسة الافتتاحية كلمة قال فيها:
 
اشكركم جزيل الشكر على هذه اللفتة الطيبة  بأن وضعتم موضوع لبنان وغزة على طاولة هذه القمة، واترك كلمتي  للجلسة التالية المخصصة لذلك، ولكن استميحكم عذرا بأن ادلي ببعض الملاحظات على بعض ما سمعته اليوم من السادة الرؤساء ورؤساء الحكومات  والوزراء.
سمعت "ان المطلوب العمل الجاد والمثابرة والتعاون" وكلها تعابير نسمعها، ولكن المطلوب بكل جد ان نعمل لان الله سبحانه وتعالى قال "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم".

علينا ان نعمل بيد واحدة من اجل ان تكون الكلمة واحدة، ويد الله مع الجماعة، فكلما التقينا سوية وكنا يدا واحدة، فحتما فسننجح، علينا ان نركز على اعمالنا وان نرى ما يمكن ان نقوم به من اجل المنفعة العامة، وأحب الناس الى الله انفعهم للناس.
وفقكم الله وارجولكم دائما التوفيق في مؤتمرات مجموعة الثماني، ولبنان دائما على استعداد ان يكون معكم من اجل ان  ننجح جميعا باذن الله لما فيه مصلحة شعبنا.
ميقاتي شارك في أعمال القمة لمنظمة الدول الـ 8 النامية للتعاون الإقتصادي

محليات

نجيب ميقاتي

عبد الفتاح السيسي

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