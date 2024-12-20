في وادي الحجير.. خطف 3 لبنانيين وسيارة مصابة بالرصاص

أفاد مراسل الجديد أنه "تم العثور اليوم على سيارة الشاب مهدي شموط( 20 عاماً) من بلدة برعشيت، مصابة بـ 5 طلقات نارية في مقدمتها، وذلك بعد فقدان الاتصال به يوم امس"

وفي معلومات "الجديد"، فإن "السيارة من نوع BMW، سوداء اللون في وادي الحجير، وتحمل الرقم "294257، أما المخطوفان علي يونس وفؤاد قطايا فكانا يقودان بيك اب نوع تويوتا لون ابيض وجد على نفس الطريق".

كما أكد مصدر أمني لـ "الجديد" أن الجيش الإسرائيلي أقدم مساء الخميس على خطف ثلاثة مواطنين لبنانيين على طريق وادي الحجير، وهم مهدي شموط وفؤاد قطايا وعلي يونس، وقد فُقد الاتصال بهم منذ ذلك الحين.

