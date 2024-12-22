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محليات

الراعي: نصلّي لكي يختار النوّاب الرئيس الأنسب بمواصفاته

2024-12-22 | 04:58
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الراعي: نصلّي لكي يختار النوّاب الرئيس الأنسب بمواصفاته
الراعي: نصلّي لكي يختار النوّاب الرئيس الأنسب بمواصفاته

ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي

بعد الإنجيل المقدس القى الراعي عظة قال فيها: "نوجّه تحيّة إلى أهالي الأبوين الأنطونيّين، الأب ألبير شرفان والأب سليمان أبي خليل اللذين خطفا من دير القلعة في بيت مري يوم 14 تشرين الأوّل 1990 بعد يوم على الاجتياح العسكريّ السوريّ في 13 تشرين الأوّل، ولم يعلم أحد عن مصيرهما. فإنّ أهلهما يحمّلان الدولة اللبنانيّة مسؤوليّة الكشف عن مصيرهما خصوصًا بعد سقوط نظام بشّار الأسد. ونحن بدورنا نطالب المعنيّين بالبحث عن الأبوين، فمن حقّ أهلهما واهل كل مفقود ومن حق العدالة معرفة مصيرهما ومصير كل مخطوف لبناني في السجون السورية". 

وتابع: "نتطلّع مع اللبنانيّين إلى يوم التاسع من شهر كانون الثاني المقبل، حيث يلبّي السادة النوّاب دعوة رئيس المجلس إلى انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، بعد سنتين وشهرين من الفراغ المخزي والذي لا مبرّر له في الدستور".

وأضاف: "إنّنا نصلّي لكي يختار نوّاب الأمّة رئيس البلاد الأنسب بمواصفاته لهذه الحقبة التاريخيّة المميّزة".

وأردف: "تحتاج البلاد إلى رئيس ينعم بالثقة الداخليّة والخارجيّة، رئيس يؤمن بالمؤسّسات ويفعّلها، رئيس قادر على النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار المنازل المهدّمة في مختلف المناطق اللبنانيّة، ولاسيما في الجنوب اللبنانيّ والضاحية والبقاع ومنطقة بعلبكّ وسواها، رئيس يحرّك إصلاح البنى والهيكليّات، رئيس يصنع الوحدة الداخليّة بين المواطنين".

وختم الراعي: "فلنصلِّ، على هذه النيّة، فيلهم الله الكتل النيابيّة على حسن اختيار الرئيس".
الراعي: نصلّي لكي يختار النوّاب الرئيس الأنسب بمواصفاته

محليات

الراعي

بكركي

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