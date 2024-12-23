ميقاتي من ثكنة مرجعيون: الجيش لم يتقاعس يوماً عن مهماته ونحن أمام إمتحان صعب

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ثكنة الجيش في مرجعيون، المحطة الاولى في جولته الجنوبية إنه "لا بد يداية من توجيه التحية لارواح شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعا عن الارض."

واضاف: "أتطلع في وجوهكم وأشعر بالفخر لانني اشعر بمعنوياتكم العالية واصراركم على الدفاع عن الارض رغم كل الصعوبات.

سنعقد اجتماعا مع اللجنة التي تشرف على وقف اطلاق النار و امامنا مهام كثيرة ابرزها انسحاب العدو من كل الاراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الاخير، وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة."

وتابع ميقاتي : "الجيش لم يتقاعس يوما عن مهماته ونحن أمام إمتحان صعب وسيثبت الجيش انه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه وانا على ثقة كاملة بهذا الامر."

وقال: "الجيش أثبت على الدوام انه يمثل وحدة هذا الوطن ويقوم بواجباته ،وجميع اللبنانيين الى جانب الجيش ويدعمونه.

حماكم الله وحمى هذا الوطن."

بدوره حيا قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيس الحكومة شاكراً له دعمه الكامل للجيش، وقال:"رغم كل الامكانات الضئيلة بقي الجيش صامدا في مراكزه وحافظ على المدنيين. وسنكمل مهمتنا لاننا مؤمنون بما نقوم به."