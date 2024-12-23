الخازن بعد لقائه المفتي دريان في دار الفتوى: جلسة 9 كانون يجب أن تفضي إلى رئيس جامع لا مستفزاً

زار النائب فريد هيكل الخازن دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع الراهنة على الساحة اللبنانية.