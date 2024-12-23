مولوي: لبنان ملتزم بالشرعية الدولية

قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" أن لبنان ملتزم بالشرعية الدولية و العربية وشرعيته اللّبنانية سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.

وأضاف مولوي:"نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.

وتابع مولوي:"لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018 كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019 وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".

وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية