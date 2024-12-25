كنعان من بكركي: "لا أهرب من المسؤولية"

شارك النائب إبراهيم كنعان في قداس عيد الميلاد الذي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث قدّم التهاني بالعيد للبطريرك وللأساقفة بعد القداس.

وقال كنعان: "وجودنا في الصرح هو أمر طبيعي ودائم، وذلك لتقديم التهاني بالعيد لسيدنا، وهذه ليست المرة الأولى. المجلس النيابي يتحمل مسؤولية انتخاب رئيس، ويجب العمل على الإنقاذ من خلال تفعيل المؤسسات وتنفيذ الاتفاق الدولي لوقف إطلاق النار".

وعن طرح اسمه للرئاسة، أضاف: "اسمي مطروح وأشكر من طرحه، ونحن نواصل اللقاءات ضمن اللقاء النيابي الذي أنتمي إليه، وهذه اللقاءات والاتصالات تتم بشكل مباشر وغير مباشر".



وأشار إلى أن "المجتمع الدولي مستعد لمساعدة لبنان، لكن المسؤولية الأولى تقع على اللبنانيين والكتل السياسية، وواجبنا هو التوصل إلى اتفاق بين اللبنانيين".



وعن مدى جاهزيته للرئاسة، قال: "لا أهرب من المسؤولية".



واعتبر أن "كلمة البطريرك هي بمثابة خريطة طريق لإنقاذ لبنان، خصوصاً للمسؤولين، بما تضمنته من دعوة للحياد الذي لا يعني كما قال البطريرك خروج لبنان من محيطه العربي، بل تحييده عن الصراعات التي تهدد استقرار المنطقة، بالإضافة إلى الدعوة لانتخاب رئيس قادر على إخراج لبنان من الأزمة الحالية".