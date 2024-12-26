الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافاً تابعة لنظام الحوثي في عمق اليمن
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أرعي أنه "استمراراً للخطط التي أقرها رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء، هاجمت مقاتلات سلاح الجو منذ قليل أهدافاً تابعة لنظام الحوثي في الشريط الساحلي الغربي وفي عمق اليمن، في إطار اتجاه شعبة الاستخبارات. ويهاجم نظام الحوثي مرارا وتكرارا دولة إسرائيل ومواطنيها، ويطلق طائرات بدون طيار وصواريخ أرض-أرض باتجاه أراضي البلاد، ومن بين الأهداف التي تم الهجوم عليها البنى التحتية التي يستخدمها نظام الحوثي لأنشطته العسكرية في المطار الدولي بصنعاء ومحطتي كهرباء عزيز ورأس كانتيب اللتين تشكلان بنية تحتية كهربائية مركزية لنظام الحوثي . بالإضافة إلى ذلك، تعرضت البنى التحتية لهجمات في موانئ الحديدة والصليف ورأس كانتيب على الشريط الساحلي الغربي لليمن".
وأضاف الجيش في بيان "استخدم نظام الحوثي هذه البنى التحتية، من بين أمور أخرى، لنقل الأسلحة الإيرانية إلى المنطقة ووصول كبار المسؤولين الإيرانيين إلى المنطقة.. وتوضح الأهداف التي تم الهجوم عليها الاستخدام العسكري لنظام الحوثي للبنية التحتية المدنية لأغراض إرهابية".
وتابع البيان: "إن نظام الحوثي هو فرع مركزي للمحور الإيراني بأكمله وهو مسؤول عن تقويض النظام الإقليمي وتعطيل حرية الملاحة العالمية. يعمل هذا النظام كمنظمة إرهابية مستقلة، تعتمد على التعاون والتمويل الإيراني، وكل ذلك من أجل الإضرار بدولة إسرائيل ومواطنيها. لن يتردد جيش الدفاع الإسرائيلي في التصرف بقوة وضرب أي شخص يشكل تهديدًا لمواطني دولة إسرائيل، على أي مسافة مطلوبة".