الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافاً تابعة لنظام الحوثي في عمق اليمن

وأضاف الجيش في بيان "استخدم نظام الحوثي هذه البنى التحتية، من بين أمور أخرى، لنقل الأسلحة الإيرانية إلى المنطقة ووصول كبار المسؤولين الإيرانيين إلى المنطقة.. وتوضح الأهداف التي تم الهجوم عليها الاستخدام العسكري لنظام الحوثي للبنية التحتية المدنية لأغراض إرهابية".

وتابع البيان: "إن نظام الحوثي هو فرع مركزي للمحور الإيراني بأكمله وهو مسؤول عن تقويض النظام الإقليمي وتعطيل حرية الملاحة العالمية. يعمل هذا النظام كمنظمة إرهابية مستقلة، تعتمد على التعاون والتمويل الإيراني، وكل ذلك من أجل الإضرار بدولة إسرائيل ومواطنيها. لن يتردد جيش الدفاع الإسرائيلي في التصرف بقوة وضرب أي شخص يشكل تهديدًا لمواطني دولة إسرائيل، على أي مسافة مطلوبة".