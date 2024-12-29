"ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة فقط".. هذا ما قاله الشرع!

أكّد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن "الفصائل الكردية ستنضوي تحت لواء الجيش السوري، في إشارة الى قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد".