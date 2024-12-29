"ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة فقط".. هذا ما قاله الشرع!
أكّد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن "الفصائل الكردية ستنضوي تحت لواء الجيش السوري، في إشارة الى قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد".
وقال أحمد الشرع: "ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة فقط ومن كان مسلحاً ومؤهلاً للدخول في وزارة الدفاع سنرحب به في وزارة الدفاع".
وأضاف: "على هذه الشروط والضوابط نفتح حواراً تفاوضياً مع قسد ونترك لحالة الحوار لربما نجد حلاً مناسباً".