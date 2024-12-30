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محليات

منخفض جويّ يؤثّر على لبنان ... كيف سيكون طقس نهاية السنة؟

2024-12-30 | 01:55
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منخفض جويّ يؤثّر على لبنان ... كيف سيكون طقس نهاية السنة؟
منخفض جويّ يؤثّر على لبنان ... كيف سيكون طقس نهاية السنة؟

منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق السواحل التركية يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حيث يحمل معه أمطارغزيرة أحياناً ، انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ، نشاط للخلايا الرعدية، رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات المتوسطة ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً، وفق ما اشارت ملحة الأرصاد الجوية.

ومعدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت وبين 10 و 19 في محطة طرابلس وبين  4  و 14 في زحلة .
وحذرت المصلحة من غزارة الأمطار و سلوك الطرقات الجبلية فوق ال 1300 متر بسبب تراكم الثلوج,،  مع احتمال تشكل السيول على بعض الطرقات  ، تساقط حبات  البرد وسوء الرؤية في المناطق الجبلية ومن خطر تكون الجليد خلال الأيام المقبلة. 
اما الطقس المتوقع في لبنان اليوم   
غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق وتلامس ال ١٣٠٠ متر خلال الليل ودون ذلك في المناطق الشمالية.
الثلاثاء:  
غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع ضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر و ما فوق، تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئيا خلال الليل، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر.
الأربعاء:  
غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ١٣٠٠ متر.
الخميس:  
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع ١٥٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
منخفض جويّ يؤثّر على لبنان ... كيف سيكون طقس نهاية السنة؟

محليات

طقس

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