بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات السياسية مع النائب عطية

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب سجيع عطية حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.

على صعيد آخر ولمناسبة الأعيادة المجيدة وحلول العام الميلادي الجديد تلقى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري برقية تهنئة بحلول العام الميلادي الجديد من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء في نص البرقية : يسرني أن أبعث اليكم بأصدق التهاني وأطيب الامنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد داعياً الله عز وجل أن يكون عام خير ورخاء ، خالياً من الصراعات والإضطرابات وأن يسود السلام والإستقرار العالم كافة ، متطلعاً أن يشهد المزيد من التطور والإزدهار في علاقات التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة لشعبينا الشقيقين ، متمنياً لكم ولجميع شعوب الامة العربية المزيد من الإستقرار والأمن والرخاء.