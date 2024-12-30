الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات السياسية مع النائب عطية

2024-12-30 | 07:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات السياسية مع النائب عطية
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات السياسية مع النائب عطية

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب سجيع عطية حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.

على صعيد آخر ولمناسبة الأعيادة المجيدة وحلول العام الميلادي الجديد تلقى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري برقية تهنئة بحلول العام الميلادي الجديد من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء في نص البرقية : يسرني أن أبعث اليكم بأصدق التهاني وأطيب الامنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد داعياً الله عز وجل أن يكون عام خير ورخاء ، خالياً من الصراعات والإضطرابات وأن يسود السلام والإستقرار العالم كافة ، متطلعاً أن يشهد المزيد من التطور والإزدهار في علاقات التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة لشعبينا الشقيقين ، متمنياً لكم ولجميع شعوب الامة العربية المزيد من الإستقرار والأمن والرخاء.
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات السياسية مع النائب عطية

محليات

نبيه بري

سجيع عطية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القاضي جمال الحجار أرجأ جلسة الإستماع إلى الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى حين وصول طلب الاسترداد من الدولة المصرية على أن يُستمع إلى القرضاوي من قبل المباحث المركزية
الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في محيط ساحة بلدة الطيبة جنوب لبنان

اقرأ ايضا في محليات

دعموش: مشروع حزب الله لإعادة الإعمار هو جزءٌ من مقاومته
09:27

دعموش: مشروع حزب الله لإعادة الإعمار هو جزءٌ من مقاومته

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على ان المقاومة استمرَّت مدفوعة بعظيم تضحيات القادة الشهداء وأفشلت أهداف العدوان.

09:27

دعموش: مشروع حزب الله لإعادة الإعمار هو جزءٌ من مقاومته

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على ان المقاومة استمرَّت مدفوعة بعظيم تضحيات القادة الشهداء وأفشلت أهداف العدوان.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024