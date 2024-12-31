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محليات

باسيل لـ"الجمهورية": جعجع من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية

2024-12-31 | 01:53
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باسيل لـ&quot;الجمهورية&quot;: جعجع من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية
باسيل لـ"الجمهورية": جعجع من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية

قال رئيس التيار الوطني الحر في حديث لصحيفة" الجمهورية": أن هناك أمور كثيرة ستحدث في الساعات الأخيرة، ولا أريد الإفصاح عن المشهد الذي أتخيله، انما شخصياً سأعمل للتوافق، فهناك سيناريوهات عدة ومفاجآت كثيرة قد تحدث، إنما أنا لا أحب أن تكون جلسة 9 كانون الثاني لتطيير مرشحين أو لحرق مرشحين أو لتجاوز التاريخ وصولاً إلى تاريخ آخر في مشهد إقليمي ودولي آخر.

وأضاف باسيل:"نحن نريد جلسة لانتخاب رئيس حتى لو لم يكن خيارنا الأول، لأنّ ما يخبؤه لنا المستقبل من تطورات إقليمية ودولية قد يكون أكبر من قدرة لبنان على تحمّله أو أن يكون لمصلحة لبنان. لذلك هناك أمل في الوصول إلى تفاهم داخلي يحيّد لبنان عن أزمات المنطقة".
وعن التواصل مع "القوات اللبنانية" قال باسيل "إنّه حاصل وأيضاً مع كافة الأطراف لإيجاد التوافق".

 وأضاف: "نحن كتيار لسنا مع الممانعة ولسنا مع المعارضة نحن نعتبر أننا قادرون على إبرام توافق مع الممانعة، ويكون ناقصاً إذا لم يكن هناك قبول به لدى المعارضة والعكس صحيح. وهذا هو الحل الأمثل للبنان. وفي نقاشنا مع جميع الأفرقاء وجدنا أنّ هناك فرصة لتحقيق هذا الأمر، أي جمع الممانعة والمعارضة على اسم توافقي اليوم هناك فرصة حقيقية للبنان للاستفادة من كل ما حصل لمصلحته، إنما في الشأن الرئاسي هذه الفرصة يمكن ترجمتها برئيس جامع للبنانيين، رئيس إصلاحي وطني يريد بناء دولة ولا يأخذنا إلى نزاع داخلي".

ونفى باسيل أن يكون اتصل بالوزير السابق زياد بارود وأيّد ترشيحه لكنه عاد وأيّد العميد جورج خوري وقال: "أصبح معروفاً أن هناك أسماء وافقتُ عليها وأسماء قلت عنها لِمَ لا إذا توافر لها التوافق، وهناك أسماء قلنا لا ولو حصل عليها توافق، أما القول إنني اتصلت بذاك وتوافقت مع بري على آخر فهذا كلام غير صحيح". وأضاف: "يدرك الجميع أن لا حلّ مناسباً للبنان إلّا بالتوافق، وهذا التوافق مؤمّن حول مجموعة من الأسماء التي أصبحت معروفة وهي قادرة على تأمين هذا التوافق".

وختم: "يدرك الجميع أن لا حلّ مناسباً للبنان إلّا بالتوافق، وهذا التوافق مؤمّن حول مجموعة من الأسماء التي أصبحت معروفة وهي قادرة على تأمين هذا التوافق".
وفي رده على سؤال: "هل صحيح انكم تفاهمتم على ثلاثة أسماء مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لقطع الطريق على جوزف عون كما تقاطعتما سابقاً على قطع الطريق على سليمان فرنجية؟"، قال باسيل: "‏ليس صحيحاً. في السابق كان مرشحنا ميشال عون وعندما رشح تيار "المستقبل" سليمان فرنجية أيّد جعجع ترشح العماد عون. نحن اليوم في حال مختلفة. فأنا عرضت في تموز 2022 مع البطريرك الراعي التفاهم المسيحي على مجموعة أسماء وما زلت عند هذا الرأي، ولا يجوز أن يصل مرشح ليس لديه التأييد المسيحي. ولذلك لن أسير في خيارات لست مقتنعاً بها لقطع الطريق على خيارات أخرى".

عن رأيه في عدم ترشيح جعجع لقائد الجيش حتى اللحظة، قال باسيل: "إنّ هذا الأمر يعني سمير جعجع. إلّا أنّه لم يعد سراً أنّ جعجع لديه خيارات أخرى متعلقة به شخصياً أو بغيره".
وسُئل باسيل: من تختار بين جعجع وعون وفرنجية؟ فأجاب: "أؤكّد أنني لن أكون أمام هذا الخيار، إنما معروف بين هؤلاء الثلاثة من يمتلك الشرعية الشعبية. سمير جعجع هو من يمتلك هذه الشرعية الشعبية وله الأولوية في هذا الموضوع".
"وهل يعني جوابك هذا أنك ستنتخب جعجع لو ترشح؟" أجاب باسيل لـ"الجمهوية": "الموضوع ليس سراً، لقد تمّ طرح الموضوع علينا إن لم نقل طُلب منا، ونحن لا نتعاطى معه بسلبية إنما نحن نبحث في شروط نجاحه، نحن نريد رئيساً للجمهورية يصنع حلاً ويجمع اللبنانيين، ولا نمانع إذا كان جعجع قادراً على تأمين هذا الامر".

باسيل لـ"الجمهورية": جعجع من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية

محليات

جبران باسيل

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