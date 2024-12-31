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محليات

بلغوا عن مطلقي النار.. بيان "أمني" لمناسبة ليلة رأس

2024-12-31 | 10:54
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بلغوا عن مطلقي النار.. بيان &quot;أمني&quot; لمناسبة ليلة رأس
بلغوا عن مطلقي النار.. بيان "أمني" لمناسبة ليلة رأس

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقـات العامّــة البـلاغ التّالــي: "تزامنا مع اقتراب ليلة رأس السّنة الميلاديّة، تذكّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بأنَّ ظاهرة إطلاق النّار، غير الحضاريّة، التي يمارسها بعض الأشخاص في الأعياد والمناسبات المختلفة، تؤدّي في أغلب الأحيان إلى التّسبّب بسقوط ضحايا أو حدوث إصابات جسديّة خطيرة، ناهيك عن الرعب الذي تزرعه في نفوس المواطنين، ولا سيّما الأطفال منهم، فضلاً عمّا قد يرافقها من أضرار ماديّة في الممتلكات، والسيّارات، وألواح الطّاقة الشّمسيّة، وغيرها...

كما أنّ إطلاق النّار في محيط المطار يتسبّب بسقوط الرصّاص الطائش بغزارة في حرم المطار وعلى المدارج، الأمر الذي يُهدِّد سلامة الطّيران المدني ويُعرّض حياة المسافرين للخطر.

تهيب هذه المديريّة العامّة بالمواطنين الإحجام عن ممارسة هذه الظاهرة القاتلة، حفاظاً على السّلامة العامّة، وتدعوهم إلى التّعبير بوسائل سلمية وأكثر حضارية، مع التّأكيد على أنّ عناصر قطعاتها المختصّة ستعمد إلى مداهمة، ملاحقة وتوقيف مطلقي النّار، واتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم، بالتنسيق مع القضاء المختص.

كما تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين عدم التردّد بالمشاركة في مكافحة هذه الآفة من خلال الإبلاغ عن مطلقي النّار بحال مشاهدتهم، عبر توثيق المخالفات بالصّور أو الفيديو وإرسالها على خدمة "بلّغ" عبر موقع قوى الأمن الإلكتروني، بغية ملاحقتها، أو من خلال الاتّصال بغرف العمليات في المناطق على الرقم 112".

بلغوا عن مطلقي النار.. بيان "أمني" لمناسبة ليلة رأس

محليات

قوى الأمن

لبنان

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قائد الجيش للعسكريين: تنتظركم تحدّيات كبيرة فكونوا مستعدّين
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قائد الجيش للعسكريين: تنتظركم تحدّيات كبيرة فكونوا مستعدّين

لفت قائد الجيش إلى أننا: "نطوي عامًا حمل الكثير من المآسي والأحزان نتيجة الحرب وتداعياتها، ونستقبل عامًا جديدًا نحمّله آمالنا وأمنياتنا بأن ينعم خلاله اللبنانيون بالأمان الذي يستحقّونه والاستقرار الذي يتوقون إليه".
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11:21

قائد الجيش للعسكريين: تنتظركم تحدّيات كبيرة فكونوا مستعدّين

لفت قائد الجيش إلى أننا: "نطوي عامًا حمل الكثير من المآسي والأحزان نتيجة الحرب وتداعياتها، ونستقبل عامًا جديدًا نحمّله آمالنا وأمنياتنا بأن ينعم خلاله اللبنانيون بالأمان الذي يستحقّونه والاستقرار الذي يتوقون إليه".
أضاف: "ولعسكريينا الذين يواجهون الأخطار، ويثبتون يوميًّا أنهم على قدر ثقة قيادتهم كما الشعب اللبناني: تنتظركم تحدّيات كبيرة، فكونوا مستعدّين لها. أنتم حماة الأمل والمستقبل"

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