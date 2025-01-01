الشيخ نعيم قاسم يعلّق على الخروقات الإسرائيلية

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال القائد السابق لـ"فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، أكد قاسم أن "المقاومة مستمرة وقد استعادت قوتها، ولديها من الإيمان ما يجعلها أقوى".

وأضاف: "أثبتنا أننا لم نُمكّن العدو من التقدم، والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها سياسياً".

تزامن ذلك مع عودة تحليق الطيران الإسرائيلي المسيّر في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية بعد انقطاع استمر أياماً، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الجيش الإسرائيلي يستعد لانسحاب كبير من جنوب لبنان بعد شهر من اتفاق وقف النار.