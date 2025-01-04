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محليات

ضغط جوي مرتفع يسيطر على لبنان... الحرارة اليوم فوق معدلاتها الموسمية

2025-01-04 | 03:33
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ضغط جوي مرتفع يسيطر على لبنان... الحرارة اليوم فوق معدلاتها الموسمية
ضغط جوي مرتفع يسيطر على لبنان... الحرارة اليوم فوق معدلاتها الموسمية

افادت مصلحة الأرصاد الجوية ان منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اليوم السبت ، يتحول الى متقلب محلياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اعتبارا من ظهر يوم غدٍ الأحد ويستمرحتى صباح الاثنين ليعود ويستقر تدريجياً.

وحذرت المصلحة من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1500 متر.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت

غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية تنشط الرياح أحياناً بدءاً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية لتصل أحياناً 65 كلم/س.

الأحد

غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على المرتفعات مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب وتنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية فتقارب ال 75 كم/س فيرتفع موج البحر لحدود المترين وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع احتمال تشكل خلايا رعدية.

الإثنين

غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية واحتمال تشكل خلايا رعدية يرافقها رياح تقارب ال75 كلم/س ويتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار.

والرياح السطحية:   شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

ضغط جوي مرتفع يسيطر على لبنان... الحرارة اليوم فوق معدلاتها الموسمية

محليات

طقس

لبنان

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