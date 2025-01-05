"يلي استحوا ماتوا".. ستريدا جعجع لصفا: استفِق!

وأضافت، "هل التدمير هو عند سمير جعجع، أم بسيطرتكم على البلد وتهشيل الاستثمارات منه وضرب علاقاته مع محيطه العربي، وبحروبكم العبثية التي قضت على البشر والحجر في العام 2006 وفي حرب الإسناد!؟ وهل سمير جعجع مشروع حرب في البلد؟! ام اغتيال رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز هو التجسيد الصريح لحربكم التي أعلنتموها على أحرار البلد!".

وتابعت، "وفيق صفا، استفِق، لقد ولّى زمن رفع الفيتوات من قبلكم في وجه الآخرين، أنظر الى نفسك وتلمّس يديك وأنت العارف جيداً بما ارتكبته بحق أهلك واللبنانيين، وعبارة أخيرة تختصر وضعك: "يلّي استحوا ماتوا".