الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"يلي استحوا ماتوا".. ستريدا جعجع لصفا: استفِق!

2025-01-05 | 09:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;يلي استحوا ماتوا&quot;.. ستريدا جعجع لصفا: استفِق!
"يلي استحوا ماتوا".. ستريدا جعجع لصفا: استفِق!

كتبت عضو كتلة "الجمهورية القوية"، النائب ستريدا جعجع على حسابها عبر "اكس"، "الى وفيق صفا: أين الفتنة لدى سمير جعجع؟ وهل باستقبال بيئتكم الحاضنة في عقر دار القوات اللبنانية وفي معاقلها من بشري ودير الأحمر الى سائر مناطق جبل لبنان؟!".

وأضافت، "هل التدمير هو عند سمير جعجع، أم بسيطرتكم على البلد وتهشيل الاستثمارات منه وضرب علاقاته مع محيطه العربي، وبحروبكم العبثية التي قضت على البشر والحجر في العام 2006 وفي حرب الإسناد!؟ وهل سمير جعجع مشروع حرب في البلد؟! ام اغتيال رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز هو التجسيد الصريح لحربكم التي أعلنتموها على أحرار البلد!".

وتابعت، "وفيق صفا، استفِق، لقد ولّى زمن رفع الفيتوات من قبلكم في وجه الآخرين، أنظر الى نفسك وتلمّس يديك وأنت العارف جيداً بما ارتكبته بحق أهلك واللبنانيين، وعبارة أخيرة تختصر وضعك: "يلّي استحوا ماتوا".

"يلي استحوا ماتوا".. ستريدا جعجع لصفا: استفِق!

محليات

القوات اللبنانية

وفيق صفا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الشرق الاوسط: ميقاتي بصدد تكثيف اتصالات دولية بعد تلويح إسرائيلي بالبقاء في الجنوب
بالاسلحة الحربية.. إشكال في بلدة معروب الجنوبية!

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو - ادرعي لحزب الله: لا تجربونا
11:45

بالفيديو - ادرعي لحزب الله: لا تجربونا

استعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بشريط فيديو أسلحة قال انها لحزب الله ​تم مصادرتها في جنوب لبنان.

11:45

بالفيديو - ادرعي لحزب الله: لا تجربونا

استعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بشريط فيديو أسلحة قال انها لحزب الله ​تم مصادرتها في جنوب لبنان.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025