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محليات

"الأخبار": الأمن العام ينسّق مع سوريا لتسهيل عودة النازحين

2025-01-06 | 00:55
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&quot;الأخبار&quot;: الأمن العام ينسّق مع سوريا لتسهيل عودة النازحين
"الأخبار": الأمن العام ينسّق مع سوريا لتسهيل عودة النازحين

قالت مصادر أمنيّة لصحيفة "الاخبار" إنّ زيارة رئيس مركز الأمن العام اللبناني في المصنع المقدّم إيهاب الديراني ورئيس فرع الأمن القومي المقدّم أحمد الميس معبر جديدة يابوس ولقاءهما مع رئيس مركز جديدة يابوس حذيفة البدوي، ركّزت على التنسيق بين الطرفين في شأن الإجراءات المعمول بها على المعابر البرية بين لبنان وسوريا، خصوصاً عند معبر جديدة يابوس.

وأوضحت المصادر أنّ الأمن العام يعمل على تقييم الإجراءات المتّبعة في شأن شروط العودة إلى سوريا لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، فيما سيتم الإبقاء على الإجراءات المتّبعة بشأن دخول النازحين السوريين إلى لبنان من غير الحاصلين على إقامات قانونيّة.

 كما يعمل الأمن العام على إيجاد حل لأزمة انتظار عدد من السوريين في مطار رفيق الحريري، خصوصاً بالنسبة إلى الممنوعين من دخول الأراضي اللبنانيّة، وبالتالي إعادة النّظر في أوضاعهم لتخفيف هذه الإجراءات بهدف تسهيل انتقالهم إلى بلادهم على أن يكون لبنان بلد عبور مباشرٍ، وليس مقراً للإقامة.

"الأخبار": الأمن العام ينسّق مع سوريا لتسهيل عودة النازحين

محليات

الأمن العام

سوريا

نازحين

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وقد اجرت قناة الجديد اتصالات بطرفي اللقاء المفترض فاكدت مصادر القوات حصولَه فيما نفت مصادر في قيادة الجيش هذا الاحتمال.

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