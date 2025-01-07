إجتماع لنواب المعارضة في هذه الأثناء في الجميزة.. مراسل الجديد يتابع الأجواء:

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعات وزارية في السرايا اليوم، استهلها مع مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال: في اطار الاجتماعات الدورية مع الرئيس ميقاتي لاطلاعه على عمل وزارة الاشغال، وعلى تفاصيل الملفات التي قامت الادارة بتلزيمها وتصديقها وفقا للاصول في موازنة 2024 لصيانة الطرق، نقول بفعل الحرب التي حصلت سيتأخر تلزيم قسم كبير جداً من المشاريع لربيع العام الحالي، ولكن تم تلزيمها وتوقيع العقود وفقا للاصول وعبر ديوان المحاسبة وكافة الاصول القانونية.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أننا "اوصلنا رسالة واضحة الى رعاة تفاهم وقف اطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات الاسرائيلية والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة، وبأن الالتزام بتطبيق القرار 1701، ليس مسؤولية لبنان فقط بل هو ملزم للعدو الاسرائيلي، كما حذرنا من الاستمرار في خرق تفاهم وقف اطلاق النار لكونه يهدد التفاهم برمته، وهو امر لا اعتقد أن أحداً يرغب بحصوله".