حمية عقب لقائه ميقاتي: وضعت دولته بأجواء تفاصيل آلية وتحديد قيمة المساعدات للوحدات السكنية وغير السكنية المهدمة كلياً أو جزئياً
عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعات وزارية في السرايا اليوم، استهلها مع مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال: في اطار الاجتماعات الدورية مع الرئيس ميقاتي لاطلاعه على عمل وزارة الاشغال، وعلى تفاصيل الملفات التي قامت الادارة بتلزيمها وتصديقها وفقا للاصول في موازنة 2024 لصيانة الطرق، نقول بفعل الحرب التي حصلت سيتأخر تلزيم قسم كبير جداً من المشاريع لربيع العام الحالي، ولكن تم تلزيمها وتوقيع العقود وفقا للاصول وعبر ديوان المحاسبة وكافة الاصول القانونية.
وقال حمية: أما بالنسبة لموازنة هذا العام فسنبدأ بإعداد الملفات الجديدة للعام الحالي على كل الاراضي اللبنانية.
وأضاف ميقاتي: أطلعت دولته على عمل مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر البرية والبحرية التي تقع ضمن اختصاص وزارة الاشغال وذلك خلال موسم الاعياد، والخطط بالنسبة للمشاريع التطويرية المستقبلية.
اما بالنسبة لموضوع اعادة الاعمار وضعت دولته باجواء تفاصيل آلية وتحديد قيمة المساعدات للوحدات السكنية وغير السكنية المهدمة كليا او جزئيًا لكي تعرض على جلسة مجلس خلال شهر واحد ويتم اقرارها.
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاتصالات جوني القرم وعرض معه اوضاع الوزارة.
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الصحة الدكتور فراس الابيض وعرض معه اوضاع الوزارة.