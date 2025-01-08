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مصادر الثنائي الشيعي تتوقّع ألا يُعلن أي إسم قبل "صباح الخير" وربما داخل الجلسة
مصادر الثنائي الشيعي تتوقّع ألا يُعلن أي إسم قبل "صباح الخير" وربما داخل الجلسة
معلومات الجديد: اجتماعات الثنائي الشيعي مستمرة والتنسيق مع التيار الوطني الحر مستمر
معلومات الجديد: اجتماعات الثنائي الشيعي مستمرة والتنسيق مع التيار الوطني الحر مستمر
معلومات الجديد: لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً
معلومات الجديد: لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً
معلومات الجديد: الثنائي الشيعي ثابت على موقفه لناحية أنّ انتخاب قائد الجيش يتطلّب تعديلاً للدستور وهم لن يتّجهوا الى تعديل دستوري
معلومات الجديد: الثنائي الشيعي ثابت على موقفه لناحية أنّ انتخاب قائد الجيش يتطلّب تعديلاً للدستور وهم لن يتّجهوا الى تعديل دستوري
معلومات الجديد: لودريان نقل في الإجتماعات التي عقدها حتى الآن دعم ترشيح جوزيف عون بما يتناغم مع وحدة توجه اللجنة الخماسية
معلومات الجديد: لودريان نقل في الإجتماعات التي عقدها حتى الآن دعم ترشيح جوزيف عون بما يتناغم مع وحدة توجه اللجنة الخماسية
مراسلة الجديد: وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
مراسلة الجديد: وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
النائب فراس حمدان لـ #الجديد: أتجه لانتخاب قائد الجيش غداً
النائب فراس حمدان لـ #الجديد: أتجه لانتخاب قائد الجيش غداً
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هذا ما قاله بري ممازحاً رجل دين مسيحي!
2025-01-08 | 00:23
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هذا ما قاله بري ممازحاً رجل دين مسيحي!
كتبت صحيفة النهار في أسرارها، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري مازح رجل دين مسيحي، وقال له: "ليجلس السفراء على مقاعد النواب ويصعد الآخرون إلى مقاعد الصحافيين".
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