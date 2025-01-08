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محليات

تدابير سير تزامناً مع إنعقاد الجلسة غداً

2025-01-08 | 16:46
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تدابير سير تزامناً مع إنعقاد الجلسة غداً
تدابير سير تزامناً مع إنعقاد الجلسة غداً

صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:



الحاقا للبلاغ السابق المتعلق بتدابير السير المتّخذة بمناسبة انعقاد جلسة عامّة لانتخاب رئيساً للجمهوريّة في مجلس النواب وذلك عند السّاعة 11:00 من يوم الخميس 9-1-2025.

 سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

أولاً: منع مرور السير اعتباراً من الساعة 8.00 صباحاً من تاريخ 9-1-2025 من:

    نزلة صهيون باتجاه الوسط وتحويله باتجاه برج الغزال.
    تقاطع بيت الكتائب نحو جريدة النهار وتحويله باتجاه جورج حداد وتقاطع برج الغزال.
    شارع فوش بالاتجاهين.
    شارع اللمبي بالاتجاهين.
    تقاطع بنك عودة باتجاه تقاطع الكبوشية
    جسر سليم سلام باتجاه الاسكوا / رياض الصلح
    برج الغزال نحو الوسط
    شركة “MTC” باتجاه الوسط (الاسكوا)

ثانيا: منع وقوف السيارات اعتبارًا من منتصف ليل 8-9-1-2025:

    في كل نطاق وسط بيروت / من تقاطع القاعدة البحرية حتى تقاطع عين المريسة وبالعكس (الخط البحري).
    شارع جورج حداد بالاتجاهين
    جسر الرينغ بالاتجاهين، من تقاطع برج الغزال وصولا الى برج المر، وبالعكس.
    من برج المر وصولا الى السان جورج، وباتجاه تقاطع عين المريسة، وبالعكس.
    من تمثال المغترب نحو القاعدة البحرية، وبالعكس.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام
تدابير سير تزامناً مع إنعقاد الجلسة غداً

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