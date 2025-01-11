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محليات

ماكرون يهنئ الرئيس بري بإنجاز إنتخاب رئيس جديد للجمهورية

2025-01-11 | 07:27
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ماكرون يهنئ الرئيس بري بإنجاز إنتخاب رئيس جديد للجمهورية
ماكرون يهنئ الرئيس بري بإنجاز إنتخاب رئيس جديد للجمهورية

تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية ، مثنياً على دوره وجهوده بإنجاز الوعد الذي قطعه في سبيل
إتمام الإستحقاق في لحظة تاريخية للبنان ، مؤكداً التزام فرنسا الإستمرار بدعم لبنان في كل المجالات لا سيما الجيش اللبناني والحرص على تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان واعداً بزيارة لبنان في القريب العاجل .

 بدوره رئيس مجلس النواب شكر الرئيس الفرنسي وفرنسا وقوفهم الدائم الى جانب لبنان ومشاركتهم في قوات اليونيفل وفي اللجنة الخماسية الفنيه التي تشرف على تنفيذ إتفاق وقف اطلاق النار ، مشدداً له على أهمية الإلتزام بوقف النار ووقف الخروقات الاسرائيلية وإنسحاب اسرائيل ضمن مهلة 60 يوما من كل الاراضي اللبنانية.
ماكرون يهنئ الرئيس بري بإنجاز إنتخاب رئيس جديد للجمهورية

محليات

ماكرون

رئاسة الجمهورية

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الشرع: هناك شبه توافق في لبنان على اسم الرئيس جوزاف عون ونحن ندعم خيار التوافق والاستقرار
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