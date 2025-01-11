ماكرون يهنئ الرئيس بري بإنجاز إنتخاب رئيس جديد للجمهورية
تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية ، مثنياً على دوره وجهوده بإنجاز الوعد الذي قطعه في سبيل
إتمام الإستحقاق في لحظة تاريخية للبنان ، مؤكداً التزام فرنسا الإستمرار بدعم لبنان في كل المجالات لا سيما الجيش اللبناني والحرص على تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان واعداً بزيارة لبنان في القريب العاجل .
بدوره رئيس مجلس النواب شكر الرئيس الفرنسي وفرنسا وقوفهم الدائم الى جانب لبنان ومشاركتهم في قوات اليونيفل وفي اللجنة الخماسية الفنيه التي تشرف على تنفيذ إتفاق وقف اطلاق النار ، مشدداً له على أهمية الإلتزام بوقف النار ووقف الخروقات الاسرائيلية وإنسحاب اسرائيل ضمن مهلة 60 يوما من كل الاراضي اللبنانية.