ماكرون يهنئ الرئيس بري بإنجاز إنتخاب رئيس جديد للجمهورية

تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية ، مثنياً على دوره وجهوده بإنجاز الوعد الذي قطعه في سبيل

إتمام الإستحقاق في لحظة تاريخية للبنان ، مؤكداً التزام فرنسا الإستمرار بدعم لبنان في كل المجالات لا سيما الجيش اللبناني والحرص على تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان واعداً بزيارة لبنان في القريب العاجل .