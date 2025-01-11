عز الدين: العدوان على طيردبا أمس يأتي في لحظة تفاهم وطني إستكمل انتظام المؤسسات الدستورية بانتخاب العماد عون رئيساً

وتابع عز الدين في بيانه : "يأتي هذا العدوان في لحظة تفاهم وطني استكمل انتظام المؤسسات الدستورية بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية لتبدأ ورشة الإصلاح والبناء والحماية."

واضاف: "في هذا السياق نضع هذا العدوان الفاضح لتقويض الاتفاق برسم رعاته ورئاسة اللجنة المشرفة على تطبيقه، وضرورة قيام جميع المعنيين بالضغط على العدو لينهي احتلاله وانسحابه من الأراضي اللبنانية بأسرع وقت ممكن وضرورة وضع حد لهذه الخروقات التي تساهم في المزيد من توتير الوضع وتأزمه وعدم استقراره حتى لا تذهب الأمور الى ما لا يريدها أحد."