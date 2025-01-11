بعد انتهاء الإستحقاق الرئاسي.. السفارة الاماراتية ستفتح ابوابها من جديد!

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اتصالاً هاتفيا ًاليوم من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنّأه فيه على انتخابه وعلى "الثقة التي منحه إياها اللبنانيون"، متمنياً له "التوفيق في مهامه والنجاح في مسعاه للنهوض بلبنان".