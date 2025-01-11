بعد لقاء ميقاتي والشرع.. بيان من الخارجية السورية

أصدرت وزارة الخارجية و المغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً علقت فيه على زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و وزير الخارجية عبد الله بوحبيب و الوفد المرافق لهما الى دمشق.



وقالت الوزارة في البيان ان اللقاء بين ميقاتي, بو حبيب و قائد الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع كان ايجابياً و تناول مواضيع هامة تصب في مصلحة البلدين كما ركز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



كما أكد البيان أنه تم النقاش في تعزيز المواقف العربية و دعم الأمن و الاستقرار في المنطقة.



و أضاف البيان أنه تم الاتفاق على استرداد كافة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية و تأمين الحدود من الجانبين و التعاون ايضاً في ملف مكافحة المخدرات, و علاوة على ذلك متابعة ملف العهد المالية السورية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية.



و أكد البيان أيضاُ على العمل على تشكيل لجان مشتركة في جميع المجالات السياسية و الأمنية و العسكرية و الاقتصادية.