وزير الخارجية الكويتي يزور لبنان قريباً

وأوضح مصدر دبلوماسي للصحيفة أن هذه الزيارة تعكس التزام الكويت ودول مجلس التعاون "دعم الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة".

وأكد المصدر أن الزيارة سيتخللها بحث العديد من النقاط ابرزها "دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه"، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية،فضلاً عن "تعزيز دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي".

وأضاف المصدر ان اليحيا سيناقش ضرورة استعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية